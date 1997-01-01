Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели
Тимощук Олег Юрьевич

Тимощук Олег Юрьевич

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Самбо
Стаж 10 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Самбо в Спортивном комплексе "Арена Спорта":
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
  • +7 (423) 276-10-10
  • +7 (914) 706-10-10
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта России по Самбо

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Победитель первенства Дальнего востока
  • Победитель первенства России

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели