Тимощук Олег Юрьевич

Адреса
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Самбо в Спортивном комплексе "Арена Спорта":
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
- +7 (423) 276-10-10
- +7 (914) 706-10-10
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта России по Самбо
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Победитель первенства Дальнего востока
- Победитель первенства России
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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