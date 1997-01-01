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Тишина Светлана

Тишина Светлана

7.5 Рейтинг
1 Отзывов
Танцы
Стаж 17 лет
Адреса
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Танцевальная секция "Радуга" в Студии танца Светланы Тишиной:
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 65б/2
  • +7 (914) 975-88-44
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Семинар "Инструктор групповых программ", 2015 г.

Участие в соревнованиях

  • 9-ти кратная чемпионка ЮАР в Латино-американской программе танца и Show Dance
  • 2-х кратная полуфиналистка Чемпионатов Мира по Show Dance.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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