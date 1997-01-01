Тишина Светлана

Адреса
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Танцевальная секция "Радуга" в Студии танца Светланы Тишиной:
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 65б/2
- +7 (914) 975-88-44
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Семинар "Инструктор групповых программ", 2015 г.
Участие в соревнованиях
- 9-ти кратная чемпионка ЮАР в Латино-американской программе танца и Show Dance
- 2-х кратная полуфиналистка Чемпионатов Мира по Show Dance.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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