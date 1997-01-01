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Толкачева Елена Петровна

Толкачева Елена Петровна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Декоративно-прикладное искусство
Стаж 29 лет
Адреса
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Программа "Умелые ручки" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Даьневосточный Государственный Университет. Специальность - социальная педагогика.

Курсы повышения квалификации

  • АНО ДПО г. Оренбург, Педагог дополнительного образования, 2018 год.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Более 20 лет работала методистом в Детско-юношеском Центре Приморского края.
  • Два года вела кружки по декоративно-прикладному творчеству.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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