Толкачева Елена Петровна

Адреса
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Программа "Умелые ручки" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Даьневосточный Государственный Университет. Специальность - социальная педагогика.
Курсы повышения квалификации
- АНО ДПО г. Оренбург, Педагог дополнительного образования, 2018 год.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Более 20 лет работала методистом в Детско-юношеском Центре Приморского края.
- Два года вела кружки по декоративно-прикладному творчеству.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 29 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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