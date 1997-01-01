Трибунская Виктория Владимировна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточный государственный университет, квалификация "филолог, преподаватель английского языка", 2004 год.
Курсы повышения квалификации
- Образование по программе «Интеграция систем общего и дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС общего образования», 2014 год.
- Сертификат «Использование языковых знаний в обучении креативным технологиям» в рамках курсов.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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