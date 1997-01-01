Трифонова Наталья

Адреса
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Хип-хоп в Танцевальной студии "D-motion":
Владивосток, Центр, ул. Посьетская, 45
- +7 (423) 272-31-93
- +7 (423) 224-07-22
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Обучалась различным танцевальным направлениям в танцевальном центре “D-motion” (UNIDANCE)
Курсы повышения квалификации
- Посещала мастер-классы следующих преподавателей: Moncell IlCozby Durden (США) – 2012, Washington Salles (США) – 2013, Dre10 (Польша) – 2014, Евгений Чеплыгин – 2014, Tadj (Санкт-Петербург) – 2014, Таня Юзифович (Москва) – 2015, Reda Sachen (Франция) – 2015
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Проводила мастер-классы в рамках танцевального лектория “We can dance” (2015) и «Энергия творчества» (2015)
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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