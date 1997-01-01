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Трифонова Наталья

Трифонова Наталья

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Хип-хоп в Танцевальной студии "D-motion":
Владивосток, Центр, ул. Посьетская, 45
  • +7 (423) 272-31-93
  • +7 (423) 224-07-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Обучалась различным танцевальным направлениям в танцевальном центре “D-motion” (UNIDANCE)

Курсы повышения квалификации

  • Посещала мастер-классы следующих преподавателей: Moncell IlCozby Durden (США) – 2012, Washington Salles (США) – 2013, Dre10 (Польша) – 2014, Евгений Чеплыгин – 2014, Tadj (Санкт-Петербург) – 2014, Таня Юзифович (Москва) – 2015, Reda Sachen (Франция) – 2015

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Проводила мастер-классы в рамках танцевального лектория “We can dance” (2015) и «Энергия творчества» (2015)

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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