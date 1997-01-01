Тукачева Анастасия

Четырехкратный победитель первенства города среди школ и городских соревнований по программе КМС и МС. Многократный призер первенства ДЮСШОР, первенства города, чемпионата города по программе КМС и МС в Хабаровском крае. За время обучения был присвоен спортивный разряд кандидата в мастера спорта (КМС) по художественной гимнастики. На данный момент заочно обучается в дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта г. Хабаровск.