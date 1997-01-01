Тукачева Анастасия
Четырехкратный победитель первенства города среди школ и городских соревнований по программе КМС и МС. Многократный призер первенства ДЮСШОР, первенства города, чемпионата города по программе КМС и МС в Хабаровском крае. За время обучения был присвоен спортивный разряд кандидата в мастера спорта (КМС) по художественной гимнастики. На данный момент заочно обучается в дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта г. Хабаровск.
Адреса
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Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Снеговая, ул. Снеговая, 35
Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
Информация о преподавателе
Звание
- КМС и МС
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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