Тюрин Владимир Юрьевич

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Информация о преподавателе
Звание
- Педагог высшей категории
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Кавалер ордена «За заслуги перед отечеством II степени»
- Судья первой категории Федерации танцевального спорта России
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Заслуженный работник культуры России
- Вице-президент Приморской Краевой Федерации Танцевального Спорта
Титулованные ученики
- Нет информации
16 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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