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Тюрин Владимир Юрьевич

Тюрин Владимир Юрьевич

8.0 Рейтинг
16 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Танцы в Ансамбле "Улыбка":
Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43
  • +7 (423) 272-23-35
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог высшей категории

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Кавалер ордена «За заслуги перед отечеством II степени»
  • Судья первой категории Федерации танцевального спорта России

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Заслуженный работник культуры России
  • Вице-президент Приморской Краевой Федерации Танцевального Спорта

Титулованные ученики

  • Нет информации
16 отзывов

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