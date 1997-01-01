Тюрина Алла Сергеевна

Художественный руководитель Детской танцевальной студии "Шкода". Выпускница образцового ансамбля танца "Фортуна". Занимается хореографией разных направлений в течение 20 лет. Прошла дополнительное обучение по направлению "Современный танец". Неоднократно принимала участие на краевых и международных конкурсах и фестивалях. Имеет педагогическое образование и педагогический стаж 5 лет. Предпочитает делать постановку сюжетных танцев.