Тюрина Алла Сергеевна
Художественный руководитель Детской танцевальной студии "Шкода". Выпускница образцового ансамбля танца "Фортуна". Занимается хореографией разных направлений в течение 20 лет. Прошла дополнительное обучение по направлению "Современный танец". Неоднократно принимала участие на краевых и международных конкурсах и фестивалях. Имеет педагогическое образование и педагогический стаж 5 лет. Предпочитает делать постановку сюжетных танцев.
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Группа выходного дня в студии "Шкода":
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
- +7 (423) 299-00-19
- +7 (423) 298-10-64
- +7 (904) 628-10-64
Современная хореография в студии "Шкода":
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
- +7 (423) 298-10-64
- +7 (904) 628-10-64
- +7 (423) 299-00-19
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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