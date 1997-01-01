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Вакула Надежда Фёдоровна

Вакула Надежда Фёдоровна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Театр, Актерское мастерство
Стаж 32 года
Адреса
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Театральный кружок "Узорица" в клубе "Эллада":
Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12
  • +7 (423) 263-68-40
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог-организатор высшей категории

Образование

  • Дальневосточный институт искусств, 1972 год.
  • АНО «Академия дополнительного профессионального образования», 2016 год.
  • Приморский краевой институт развития образования, 2016 год. Обучение по программе "Педагогика общего и дополнительного образования детей".

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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