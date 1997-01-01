Вакула Надежда Фёдоровна
Имеет грамоту Министерства Образования РФ (2009 год), а также нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (2014 год).
Адреса
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Театральный кружок "Узорица" в клубе "Эллада":
Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12
- +7 (423) 263-68-40
Информация о преподавателе
Звание
- Педагог-организатор высшей категории
Образование
- Дальневосточный институт искусств, 1972 год.
- АНО «Академия дополнительного профессионального образования», 2016 год.
- Приморский краевой институт развития образования, 2016 год. Обучение по программе "Педагогика общего и дополнительного образования детей".
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 19 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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