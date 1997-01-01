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Варзиева Дарья Дмитриевна

Варзиева Дарья Дмитриевна

8.0 Рейтинг
3 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 9 лет
Адреса
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Mix Dance в школе "Street Art":
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 147
  • +7 (423) 271-59-67
  • +7 (914) 965-88-28
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ВГУЭС, Культурология, Менеджмент культуры (хореография), 2012 г. окончания

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
3 отзыва

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