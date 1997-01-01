Варзиева Дарья Дмитриевна
Участница проекта «Большие Танцы» на телеканале Россия в составе команды Москвы, Танцор Закрытой творческой группы Евгения Присяжного (Upside Down) школа танцев StreetJazz, Сергея Мандрика; Участвовала в конкурсах: Project 818; Russian Moscow Move Forward Dance Contest; Start Dance в Афимолл Сити; Korol of Fest; Снималась как танцор в клипе Германа «Фотосет», Московского «Мама я вырос»; Как модель в программе "В наше время" на Первом канале, в фильме Михаила Сегаля «Кино про Алексеева»; в Сериале «ОСА», в программе «Живи сейчас» на ТВЦ (танцор, модель). Танцевала с певицами Слава и Глюкоза, с группой "Мачете", с Валерием Меладзе, Филиппом Киркоровым. Лауреат Премии молодежи г. Владивостока 2012г., Благодарственное письмо от Управления по делам молодежи администрации г. Владивостока 2011г.
Адреса
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Mix Dance в школе "Street Art":
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 147
- +7 (423) 271-59-67
- +7 (914) 965-88-28
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ВГУЭС, Культурология, Менеджмент культуры (хореография), 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
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Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
3 отзыва
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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