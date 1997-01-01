Варзиева Дарья Дмитриевна

Участница проекта «Большие Танцы» на телеканале Россия в составе команды Москвы, Танцор Закрытой творческой группы Евгения Присяжного (Upside Down) школа танцев StreetJazz, Сергея Мандрика; Участвовала в конкурсах: Project 818; Russian Moscow Move Forward Dance Contest; Start Dance в Афимолл Сити; Korol of Fest; Снималась как танцор в клипе Германа «Фотосет», Московского «Мама я вырос»; Как модель в программе "В наше время" на Первом канале, в фильме Михаила Сегаля «Кино про Алексеева»; в Сериале «ОСА», в программе «Живи сейчас» на ТВЦ (танцор, модель). Танцевала с певицами Слава и Глюкоза, с группой "Мачете", с Валерием Меладзе, Филиппом Киркоровым. Лауреат Премии молодежи г. Владивостока 2012г., Благодарственное письмо от Управления по делам молодежи администрации г. Владивостока 2011г.