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Васильева Елена Геннадьевна

Васильева Елена Геннадьевна

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж не указан
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Группа выходного дня в студии "Шкода":
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
  • +7 (423) 299-00-19
  • +7 (423) 298-10-64
  • +7 (904) 628-10-64
Современная хореография в студии "Шкода":
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
  • +7 (423) 298-10-64
  • +7 (904) 628-10-64
  • +7 (423) 299-00-19
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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