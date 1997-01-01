Васильева Елена Геннадьевна
Образование: высшее. Танцами занимается с 5-ти лет. Состояла в основном составе в школы современного танца «ШАГИ». В составе студии принимала участие в различных танцевальных фестивалях. Также с 2005 года занимается классической хореографией. Работает хореографом-постановщиком с 2006 года. За это время постановки побывали на таких сценах нашего города, как Fesco-hall и Underground. Организовывает и принимает участие в танцевальных флеш-мобах города.
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Группа выходного дня в студии "Шкода":
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
- +7 (423) 299-00-19
- +7 (423) 298-10-64
- +7 (904) 628-10-64
Современная хореография в студии "Шкода":
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
- +7 (423) 298-10-64
- +7 (904) 628-10-64
- +7 (423) 299-00-19
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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