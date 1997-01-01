Васильева Елена Геннадьевна

Образование: высшее. Танцами занимается с 5-ти лет. Состояла в основном составе в школы современного танца «ШАГИ». В составе студии принимала участие в различных танцевальных фестивалях. Также с 2005 года занимается классической хореографией. Работает хореографом-постановщиком с 2006 года. За это время постановки побывали на таких сценах нашего города, как Fesco-hall и Underground. Организовывает и принимает участие в танцевальных флеш-мобах города.