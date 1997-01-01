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Вертелецкая Маргарита Сергеевна

Вертелецкая Маргарита Сергеевна

7.0 Рейтинг
1 Отзывов
Спорт
Стаж не указан
Адреса
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Шорт-трек в Краевой спортивной школе:
Владивосток, район Сахарный ключ, ул. Маковского, 284
Шорт-трек в Краевой спортивной школе:
Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 2
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта шорт-трек

Образование

  • Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (Омск, 2014).

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпионка России (2011 - эстафета 3000 м).
  • Серебряный призер чемпионата России (2008 - эстафета 3000 м).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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