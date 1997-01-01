Вертелецкая Маргарита Сергеевна

Адреса
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Шорт-трек в Краевой спортивной школе:
Владивосток, район Сахарный ключ, ул. Маковского, 284
Шорт-трек в Краевой спортивной школе:
Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 2
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта шорт-трек
Образование
- Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (Омск, 2014).
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Чемпионка России (2011 - эстафета 3000 м).
- Серебряный призер чемпионата России (2008 - эстафета 3000 м).
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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