Вертельников Павел Викторович

Адреса
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Бокс в Школе бокса "Авенир":
Владивосток, Столетие, ул. Овчинникова, 34А
Бокс в Школе бокса "Авенир":
Владивосток, Снеговая, ул. Снеговая, 35
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в мастера спорта (КМС)
Образование
- Имеет степень «бакалавр» ДВФУ «Физическая культура и спорт»
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Чемпион города Владивосток 1985 г., 1986 г., 1987 г.
- Чемпион Приморского края 1986 г., 1987 г.
- Двукратный чемпион ТОФ 1987 г., 1988 г.
- Финалист Всероссийского турнира памяти Героя Советского Союза Константина Короткова г. Хабаровска, 1988 г.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 11 летОтзывов: 62Стаж не указанОтзывов: 62
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Стаж 22 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 19 летОтзывов: 87Стаж не указанОтзывов: 87
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Стаж 19 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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