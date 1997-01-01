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Вертельников Павел Викторович

Вертельников Павел Викторович

7.5 Рейтинг
2 Отзывов
Бокс
Стаж 17 лет
Адреса
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Бокс в Школе бокса "Авенир":
Владивосток, Столетие, ул. Овчинникова, 34А
Бокс в Школе бокса "Авенир":
Владивосток, Снеговая, ул. Снеговая, 35
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в мастера спорта (КМС)

Образование

  • Имеет степень «бакалавр» ДВФУ «Физическая культура и спорт»

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпион города Владивосток 1985 г., 1986 г., 1987 г.
  • Чемпион Приморского края 1986 г., 1987 г.
  • Двукратный чемпион ТОФ 1987 г., 1988 г.
  • Финалист Всероссийского турнира памяти Героя Советского Союза Константина Короткова г. Хабаровска, 1988 г.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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