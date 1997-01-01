Владимир Овсянников

Окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры», получил диплом Master of Business Administration Иркутского государственного университета по специальности «Стратегическое управление предприятием». Более 15 лет работает в телекоммуникациях и ИТ в качестве топ-менеджера и руководителя проектов. Имеет большой опыт обучения сотрудников и студентов. Прошел курсы программирования, имеет опыт наставничества в сфере обучения программированию.