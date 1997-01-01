Владимир Овсянников
Окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры», получил диплом Master of Business Administration Иркутского государственного университета по специальности «Стратегическое управление предприятием». Более 15 лет работает в телекоммуникациях и ИТ в качестве топ-менеджера и руководителя проектов. Имеет большой опыт обучения сотрудников и студентов. Прошел курсы программирования, имеет опыт наставничества в сфере обучения программированию.
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. Специальность «Конструирование и производство радиоаппаратуры»
- Иркутский государственного университет. Специальность «Стратегическое управление предприятием»
Курсы повышения квалификации
- Курсы программирования
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Более 15 лет рабает в телекоммуникациях и ИТ в качестве топ-менеджера и руководителя проектов.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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