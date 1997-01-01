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Владимир Овсянников

Владимир Овсянников

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Программирование
Стаж 17 лет
Адреса
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Школа программирования для детей «Алгоритмика»:
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. Специальность «Конструирование и производство радиоаппаратуры»
  • Иркутский государственного университет. Специальность «Стратегическое управление предприятием»

Курсы повышения квалификации

  • Курсы программирования

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Более 15 лет рабает в телекоммуникациях и ИТ в качестве топ-менеджера и руководителя проектов.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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