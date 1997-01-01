Волчкова Анастасия Сергеевна

Образование высшее. Выпускница заслуженного коллектива Приморского края образцового хореографического ансамбля «Вдохновение» и ансамбля народного танца «Легенда». Занимается хореографией 17 лет. Владеет танцевальной техникой народного танца. Обучалась классическому и эстрадному танцам.