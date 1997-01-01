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Вороная Наталья Владимировна

Вороная Наталья Владимировна

8.5 Рейтинг
5 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 20 лет
Адреса
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Группа выходного дня в студии "Шкода":
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
  • +7 (423) 299-00-19
  • +7 (423) 298-10-64
  • +7 (904) 628-10-64
Современная хореография в студии "Шкода":
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
  • +7 (423) 298-10-64
  • +7 (904) 628-10-64
  • +7 (423) 299-00-19
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Образование: высшее. Выпускница заслуженного коллектива Приморского края образцового хореографического ансамбля "Вдохновение" и народного ансамбля "Легенда".

Курсы повышения квалификации

  • Курс обучения по народно-сценическому, классическому и эстрадному танцу.
  • Мастер-класс "Техника исполнения движений русского народного танца".

Участие в соревнованиях

  • Неоднократно принимала участие на краевых и международных конкурсах и фестивалях.

Опыт работы

  • Занимается хореографией в течении 18 лет.

Титулованные ученики

  • Нет информации
5 отзывов

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