Вороная Наталья Владимировна

Образование: высшее. Выпускница заслуженного коллектива Приморского края образцового хореографического ансамбля "Вдохновение" и народного ансамбля "Легенда". Занимается хореографией в течении 18 лет. Наталья Владимировна прошла курс обучения по народно-сценическому, классическому и эстрадному танцу. Успешно освоила мастер-класс "Техника исполнения движений русского народного танца". Неоднократно принимала участие на краевых и международных конкурсах и фестивалях.