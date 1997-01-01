Вороная Наталья Владимировна
Образование: высшее. Выпускница заслуженного коллектива Приморского края образцового хореографического ансамбля "Вдохновение" и народного ансамбля "Легенда". Занимается хореографией в течении 18 лет. Наталья Владимировна прошла курс обучения по народно-сценическому, классическому и эстрадному танцу. Успешно освоила мастер-класс "Техника исполнения движений русского народного танца". Неоднократно принимала участие на краевых и международных конкурсах и фестивалях.
Адреса
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Группа выходного дня в студии "Шкода":
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
- +7 (423) 299-00-19
- +7 (423) 298-10-64
- +7 (904) 628-10-64
Современная хореография в студии "Шкода":
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
- +7 (423) 298-10-64
- +7 (904) 628-10-64
- +7 (423) 299-00-19
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Образование: высшее. Выпускница заслуженного коллектива Приморского края образцового хореографического ансамбля "Вдохновение" и народного ансамбля "Легенда".
Курсы повышения квалификации
- Курс обучения по народно-сценическому, классическому и эстрадному танцу.
- Мастер-класс "Техника исполнения движений русского народного танца".
Участие в соревнованиях
- Неоднократно принимала участие на краевых и международных конкурсах и фестивалях.
Опыт работы
- Занимается хореографией в течении 18 лет.
Титулованные ученики
- Нет информации
5 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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