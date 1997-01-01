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Вшивков Антон Сергеевич

Вшивков Антон Сергеевич

7.2 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 4 года
Адреса
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Современные танцы в Школе "NoFromSchool":
Владивосток, Первая речка, ул. Хабаровская, 24б
  • +7 (914) 187-64-13
Информация о преподавателе

Звание

  • Старший тренер

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • 1 место в номинаций "Power Move" 2012 года на батлах "Лимонад", г. Комсомольск-на-Амуре
  • 2 место в номинаций "Breaking 2x2" 2012 года на батлах "Лимонад" г. Комсомольск-на-Амуре
  • 2 место в номинаций "Breaking" 2013 года на батлах "Ритмы города", г. Комсомольск-на-Амуре
  • 1 место в номинаций "7toSmoke" 2011 года на батлах "Hip Hop Flavour", г. Комсомольск-на-Амуре

Опыт работы

  • Занимается танцами 14 лет.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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