Вшивков Антон Сергеевич

Адреса
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Современные танцы в Школе "NoFromSchool":
Владивосток, Первая речка, ул. Хабаровская, 24б
- +7 (914) 187-64-13
Информация о преподавателе
Звание
- Старший тренер
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- 1 место в номинаций "Power Move" 2012 года на батлах "Лимонад", г. Комсомольск-на-Амуре
- 2 место в номинаций "Breaking 2x2" 2012 года на батлах "Лимонад" г. Комсомольск-на-Амуре
- 2 место в номинаций "Breaking" 2013 года на батлах "Ритмы города", г. Комсомольск-на-Амуре
- 1 место в номинаций "7toSmoke" 2011 года на батлах "Hip Hop Flavour", г. Комсомольск-на-Амуре
Опыт работы
- Занимается танцами 14 лет.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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