Ягушкина Жанна

Имеет КМС по спортивной гимнастике Четырёхкратная чемпионка Дальнего Востока по breaking'у среди девушек. Участница и призёр таких владивостокских фестивалей, как Persona grata, Dance Plane, Kul Flava, Реверанс, Only Top, Original Flavour и многих других. А также Дальневосточных фестивалей Funky man (г.Хабаровск), All generations (г. Южно-Сахалинск) и международных Yalta Summer Jam (г. Ялта), Keep On Dancing (г. Пекин, Китай). С 2009 года находится в составе команды "Война миров crew". Танцевальный стаж - 13 лет. С детьми работает с 2010 года.