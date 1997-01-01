Ягушкина Жанна

Имеет КМС по спортивной гимнастике Четырёхкратная чемпионка Дальнего Востока по breaking'у среди девушек. Участница и призёр таких владивостокских фестивалей, как Persona grata, Dance Plane, Kul Flava, Реверанс, Only Top, Original Flavour и многих других. А также Дальневосточных фестивалей Funky man (г.Хабаровск), All generations (г. Южно-Сахалинск) и международных Yalta Summer Jam (г. Ялта), Keep On Dancing (г. Пекин, Китай). С 2009 года находится в составе команды "Война миров crew". Танцевальный стаж - 13 лет. С детьми работает с 2010 года.
Адреса
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Танцы "Break Dance" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А
Брейк-данс в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в мастера спорта
Образование
- Выпускница СДЮСШОР города Владивостока по спортивной гимнастике с разрядом кандидат в мастера спорта.
Курсы повышения квалификации
- Посетила множество мастер-классов по breaking'у и по некоторым другим уличным направлениям от танцоров с мировым именем, в том числе от таких легенд breaking'а, как b-boy Ken Swift (USA, 7gems crew).
Участие в соревнованиях
- Четырёхкратная чемпионка Дальнего Востока по breaking'у среди девушек.
- Участница и призёр таких фестивалей г. Владивостока как Persona grata, Dance Plane, Kul Flava, Реверанс, Only Top, Original Flavour и многих других.
- Участница и призёр Дальневосточных фестивалей Funky man (г.Хабаровск), All generations (г. Южно-Сахалинск) и международных Yalta Summer Jam(г. Ялта), Keep On Dancing (г. Пекин, Китай).
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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