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Ягушкина Жанна

Ягушкина Жанна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 10 лет
Адреса
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Танцы "Break Dance" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А
Брейк-данс в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
  • +7 (423) 236-21-91
  • +7 (423) 256-35-43
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в мастера спорта

Образование

  • Выпускница СДЮСШОР города Владивостока по спортивной гимнастике с разрядом кандидат в мастера спорта.

Курсы повышения квалификации

  • Посетила множество мастер-классов по breaking'у и по некоторым другим уличным направлениям от танцоров с мировым именем, в том числе от таких легенд breaking'а, как b-boy Ken Swift (USA, 7gems crew).

Участие в соревнованиях

  • Четырёхкратная чемпионка Дальнего Востока по breaking'у среди девушек.
  • Участница и призёр таких фестивалей г. Владивостока как Persona grata, Dance Plane, Kul Flava, Реверанс, Only Top, Original Flavour и многих других.
  • Участница и призёр Дальневосточных фестивалей Funky man (г.Хабаровск), All generations (г. Южно-Сахалинск) и международных Yalta Summer Jam(г. Ялта), Keep On Dancing (г. Пекин, Китай).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
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