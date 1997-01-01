Яковец Елена Александровна

Актриса драматического театра и кино. Окончила ДВГАИ на курсе народного артиста РФ Славского Александра Петровича. Работала в Приморском краевом театре кукол 7 лет. Имеет актерский стаж - более 8 лет. Играла на сцене театра "Мир" и детского драматического театр " Пушка" в Санкт-Петербурге.