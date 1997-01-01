Яковец Елена Александровна
Актриса драматического театра и кино. Окончила ДВГАИ на курсе народного артиста РФ Славского Александра Петровича. Работала в Приморском краевом театре кукол 7 лет. Имеет актерский стаж - более 8 лет. Играла на сцене театра "Мир" и детского драматического театр " Пушка" в Санкт-Петербурге.
Адреса
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Театральный кружок в клубе "Бамбини":
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
- +7 (423) 255-09-09
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточная государственная академия искусств, факультет актерского мастерства и режиссуры.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Приморский краевой театр кукол.
- Театр "Мир" в Санкт-Петербурге.
- Детский драматический театр " Пушка" в Санкт-Петербурге.
Титулованные ученики
- Нет информации
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