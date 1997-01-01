Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели
Яковец Елена Александровна

Яковец Елена Александровна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Актерское мастерство
Стаж 18 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Театральный кружок в клубе "Бамбини":
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
  • +7 (423) 255-09-09
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточная государственная академия искусств, факультет актерского мастерства и режиссуры.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Приморский краевой театр кукол.
  • Театр "Мир" в Санкт-Петербурге.
  • Детский драматический театр " Пушка" в Санкт-Петербурге.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели