Ярослав Ольга

Адреса
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Stretching для детей в Танцевальной студии "Arte":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69
- +7 (904) 623-26-49
- +7 (914) 687-82-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Хореограф Студии ARTE.
- Хореограф проекта "Танцуют все! 2015 год".
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 10 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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Стаж 3 годаОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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