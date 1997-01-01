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Ярослав Ольга

Ярослав Ольга

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Хореография, Гимнастика
Стаж не указан
Адреса
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Stretching для детей в Танцевальной студии "Arte":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69
  • +7 (904) 623-26-49
  • +7 (914) 687-82-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Хореограф Студии ARTE.
  • Хореограф проекта "Танцуют все! 2015 год".

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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