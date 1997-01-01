Заиграева Ксения
Закончила Восточно-Сибирский Институт Культуры по специальности "Режиссёр театрального коллектива". Работала художественным руководителем, педагогом по актёрскому мастерству, педагогом организатором. Последнее место работы Центр английского языка "Priority Center" - педагог по актёрскому мастерству.
Адреса
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Сценическая речь в "Mamas Center":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
Актерское мастерство в "Mamas Center":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
- +7 (423) 275-44-75
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Восточно-Сибирский Институт Культуры, специальность - "Режиссёр театрального коллектива"
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Работала художественным руководителем, педагогом по актёрскому мастерству, педагогом организатором
- Центр английского языка "Priority Center" - педагог по актёрскому мастерству.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 32 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 18 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 20 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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