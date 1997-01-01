Заиграева Ксения

Закончила Восточно-Сибирский Институт Культуры по специальности "Режиссёр театрального коллектива". Работала художественным руководителем, педагогом по актёрскому мастерству, педагогом организатором. Последнее место работы Центр английского языка "Priority Center" - педагог по актёрскому мастерству.