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Залукаев Вячеслав Андреевич

Залукаев Вячеслав Андреевич

7.7 Рейтинг
0 Отзывов
Футбол
Стаж 4 года
Адреса
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Центр детского футбола «Футболион»:
Владивосток, район Вторая речка, ул. Чапаева, 5
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ВГУЭС, Экономика и управление на предприятии, 2013 год
  • ВГУЭС, Физическая культура и спорт, 2017-2018 годы (профессиональная переподготовка)
  • Воспитанник детского футбольного клуба "Аквалайн" под руководством Родькина Е.Н

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпион ДВ среди юношей (Луч-Энергия).
  • Участник всероссийского турнира среди юношей (Луч-Энергия).
  • Победитель первенства Дальнего Востока среди ВУЗов.
  • Участник первенства России среди ВУЗов ( ВГУЭС).
  • Чемпион и двукратный обладатель кубка Приморского края (Факел Славянка).
  • Международный опыт в составе команды "Форвард" Владивосток.

Опыт работы

  • Выступал за команды : ВГУЭС Владивосток, Факел Славянка, Форвард Владивосток.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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