Залукаев Вячеслав Андреевич

Главный тренер. Имеет 1 взрослый разряд по футболу. Чемпион ДВ среди юношей (Луч-Энергия). Участник всероссийского турнира среди юношей (Луч-Энергия). Победитель первенства Дальнего Востока среди ВУЗов. Участник первенства России среди ВУЗов ( ВГУЭС). Чемпион и двукратный обладатель кубка Приморского края (Факел Славянка). Международный опыт в составе команды "Форвард" Владивосток.
Адреса
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ВГУЭС, Экономика и управление на предприятии, 2013 год
- ВГУЭС, Физическая культура и спорт, 2017-2018 годы (профессиональная переподготовка)
- Воспитанник детского футбольного клуба "Аквалайн" под руководством Родькина Е.Н
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Чемпион ДВ среди юношей (Луч-Энергия).
- Участник всероссийского турнира среди юношей (Луч-Энергия).
- Победитель первенства Дальнего Востока среди ВУЗов.
- Участник первенства России среди ВУЗов ( ВГУЭС).
- Чемпион и двукратный обладатель кубка Приморского края (Факел Славянка).
- Международный опыт в составе команды "Форвард" Владивосток.
Опыт работы
- Выступал за команды : ВГУЭС Владивосток, Факел Славянка, Форвард Владивосток.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 4 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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Стаж 6 летОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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