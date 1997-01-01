Залукаев Вячеслав Андреевич

Главный тренер. Имеет 1 взрослый разряд по футболу. Чемпион ДВ среди юношей (Луч-Энергия). Участник всероссийского турнира среди юношей (Луч-Энергия). Победитель первенства Дальнего Востока среди ВУЗов. Участник первенства России среди ВУЗов ( ВГУЭС). Чемпион и двукратный обладатель кубка Приморского края (Факел Славянка). Международный опыт в составе команды "Форвард" Владивосток.