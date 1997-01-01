Завражная Юлия Валерьевна

Адреса
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Театральная студия «Планета» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (421) 232-82-64
- +7 (421) 232-58-07
- +7 (914) 540-02-17
Подготовка к школе в Школе "Планета друзей":
Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Жуковского, 1а
- +7 (914) 965-59-22
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ХГИИК, театральный факультет, специалист "Режиссёр любительского театра. Преподаватель", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 2007-2008 гг., Центр эстетического воспитания детей.
- 2014-2015 г., художественный руководитель, МБОУ "Радуга талантов".
- 2010 по 2013 г., помощник режиссёра, зав. осветительным цехом, Хабаровский ТЮЗ.
- С 2009 г. - по настоящее время, преподаватель, ХГИК.
- С 2014 г.- по настоящее время, преподаватель, режиссёр, Краевой Дворец Культуры Профсоюзов.
Титулованные ученики
- Нет информации
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Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 20 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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