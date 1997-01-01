Златоустова Валерия

Адреса
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Хореография в танцевальной студии "ChicaGo":
Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 21
- +7 (423) 272-61-56
- +7 (914) 792-61-56
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ВГУЭС, бакалавриат в направлении "Сервис".
Курсы повышения квалификации
- Начальное педагогическое образование, лицензия на вожатство и работу с детьми.
- Мастер класс по Jazz-Funk: ADAM (г.Москва), Алиса Доценко (г.Краснодар), Алексей Балаш (LA), Побоченко Анастасия (г. Владивосток), Алена Fox (г. Москва), Анна Гротеск (г. Москва), Елена Платонова (г. Москва), Кирилл Цыганов (г. Москва), Ксения Гуревич (Израиль), Никита Горбунов (г. Москва), Алина Сидоренко (г. Москва).
- Мастер класс по High Heels: SONYA DANCE (г.Москва), Юлия Кузьмина (г. Москва), Ольга Пономаренко (г. Владивосток), Кристина Мазур (г. Владивосток).
- Мастер класс по Contemporаry: SONYA DANCE (г.Москва), Алиса Доценко (г.Краснодар), Алексей Карпенко (г. Москва), Артем Волосов (г. Москва).
- Мастер класс по Vogue: Алиса Доценко (г.Краснодар), Fraules (г. Новосибирск), Вероника Есипова (г. Москва).
- Мастер класс по Dancehall: Алиса Доценко (г.Краснодар), Fraules (г. Новосибирск), Jiff Di Bossman (Haiti), Ксения Гуревич (Израиль), Бруева Елизавета (г. Владивосток), Анастасия Гевондова (г. Владивосток).
- Мастер класс по Hip-Hop: Дмитрий Черкозьянов (г. Москва), Алена Fox (г. Москва), Сергей Заборщиков (г. Москва), Жека Барышев (г. Москва), Света Абрамова (г. Москва).
- Мастер класс по Experimental: ADAM (г.Москва).
- Мастер класс по Popping: Ramon (г. Москва), Максим Будянский (г.Владивосток).
- Мастер класс по Salsa: Кристина Мазур и Роман Полтарак (г. Владивосток).
- Мастер класс по режиссуре: Катя Решетникова(г. Москва).
- Мастер класс по актерскому мастерству: Анастасия Сизова (г. Москва).
Участие в соревнованиях
- Краевой конкурс-фестиваль танцев ПРО МООО РСО "Свет. Камера. Мотор" 2013 год, 1 место - "отрядный танец", 2 место - "постановка".
- Краевой конкурс-фестиваль танцев ПРО МООО РСО "Свобода движений", 2014 год, 1 место - "Дыханье сцены", 2 место "Отрядный танец", 2 место - "Уличный танец".
- Краевой конкурс-фестиваль танцев ПРО МООО РСО "Магия в движении", 2015 год, 1 место - "Уличный танец".
- Конкурс "Звезды побережья", 2010 год.
- Конкурс "Ласточка", 2010 год.
- Far East dance Chempionship, 2014 год.
- Дальневосточный танцевальный фестиваль Only Top, 2015 год.
- Fitness Dance Festival, 2016 год.
- Дальневосточный танцевальный конкурс "Реверанс", 2016 и 2017 годы.
- 57 ВССО, г.Новосибирск.
Опыт работы
- Хореограф группы "ChildrenGO" в ТС "ChicaGO" с 2015 года.
- Хореограф группы "Подстудия" с 2016 года.
- Хореограф группы "Lady Style" с 2017 года.
- Хореограф постановщик команды СПО "Территория Инициативы" на краевом фестивале танцев ПРО РСО 2014 - 2015 годы..
- Хореграф-постановщик номера от Приморского края на 57 Всероссийском слете в г. Новосибирск, 2016 год.
Титулованные ученики
- Нет информации
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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