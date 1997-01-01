Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели
Зорина Анна Сергеевна

Зорина Анна Сергеевна

9.6 Рейтинг
32 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 10 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Клубные танцы в стиле латина в Студии "Держи ритм":
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
  • +7 (914) 976-41-53
  • +7 (908) 995-27-94
Клубная латина в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
  • +7 (423) 236-21-91
  • +7 (423) 256-35-43
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее, ВГУЭС, педагог по физической культуре и спорту.

Курсы повышения квалификации

  • Лицензированный инструктор Zumba фитнес, Power yoga, Hot Iron.
  • Регулярный участник танцевальных семинаров, мастер классов.

Участие в соревнованиях

  • Финалистка конкурсов по спортивным бальным танцам.

Опыт работы

  • Опыт профессиональных занятий танцами более 15 лет.
  • Руководитель, педагог-хореограф студии танца клубной латины для детей и взрослых «Держи ритм».
  • Фитнес-тренер групповых программ в фитнес клубе «Седьмое небо».

Титулованные ученики

  • Нет информации
32 отзыва

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели