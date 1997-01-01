Зорина Анна Сергеевна
Руководитель студии танца клубной латины «Держи ритм», фитнес-тренер в клубе «Седьмое небо». Лицензированный инструктор Zumba фитнес, Power yoga, Hot Iron. Имеет опыт профессиональных занятий танцами более 15 лет.
Адреса
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Клубные танцы в стиле латина в Студии "Держи ритм":
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
- +7 (914) 976-41-53
- +7 (908) 995-27-94
Клубная латина в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее, ВГУЭС, педагог по физической культуре и спорту.
Курсы повышения квалификации
- Лицензированный инструктор Zumba фитнес, Power yoga, Hot Iron.
- Регулярный участник танцевальных семинаров, мастер классов.
Участие в соревнованиях
- Финалистка конкурсов по спортивным бальным танцам.
Опыт работы
- Опыт профессиональных занятий танцами более 15 лет.
- Руководитель, педагог-хореограф студии танца клубной латины для детей и взрослых «Держи ритм».
- Фитнес-тренер групповых программ в фитнес клубе «Седьмое небо».
Титулованные ученики
- Нет информации
32 отзыва
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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Стаж 10 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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