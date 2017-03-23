Зотин Евгений Викторович

Имеет 2 Дан Айкидо Айкикай "Помимо физического развития и здоровья, айкидо помогает в формировании видения мира и правильного мышления. Я как тренер со стажем уверен: то, чем занимается взрослый человек или ребенок, влияет на его характер и поведение. Айкидо, как известно, не агрессивный вид спорта. Занимаясь айкидо, человек становится гибким и более приспособленным. Я учу подростков адекватно оценивать мир и людей. Если есть сила и спокойствие, то в любой ситуации появляется выбор. Задача учителя – научить ребенка быстро адаптироваться к сложившимся условиям, быстро учиться. Умение адаптироваться – это способ выживания в обществе". Статья полностью: https://www.newsvl.ru/sport/2017/03/23/157693/#ixzz56yCW2CVA Новости Владивостока на VL.Ru