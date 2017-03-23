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Зотин Евгений Викторович

Зотин Евгений Викторович

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Айкидо
Стаж не указан
Адреса
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Айкидо в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
  • +7 (423) 236-21-91
  • +7 (423) 256-35-43
Айкидо в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Тихая, ул. Сахалинская, 2А
  • +7 (423) 257-58-48 , администратор
  • +7 (423) 295-37-70 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • ДВФУ по программе «Физическая культура и спорт».

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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