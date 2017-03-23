Зотин Евгений Викторович

Имеет 2 Дан Айкидо Айкикай "Помимо физического развития и здоровья, айкидо помогает в формировании видения мира и правильного мышления. Я как тренер со стажем уверен: то, чем занимается взрослый человек или ребенок, влияет на его характер и поведение. Айкидо, как известно, не агрессивный вид спорта. Занимаясь айкидо, человек становится гибким и более приспособленным. Я учу подростков адекватно оценивать мир и людей. Если есть сила и спокойствие, то в любой ситуации появляется выбор. Задача учителя – научить ребенка быстро адаптироваться к сложившимся условиям, быстро учиться. Умение адаптироваться – это способ выживания в обществе". Статья полностью: https://www.newsvl.ru/sport/2017/03/23/157693/#ixzz56yCW2CVA Новости Владивостока на VL.Ru
Адреса
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Айкидо в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
Айкидо в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Тихая, ул. Сахалинская, 2А
- +7 (423) 257-58-48 , администратор
- +7 (423) 295-37-70 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- ДВФУ по программе «Физическая культура и спорт».
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 4 годаОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 17 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 20 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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