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Преподаватели Владивостока Всего (202)

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        Лаптев Дмитрий Владимирович

        Лаптев Дмитрий Владимирович
        10.0 Рейтинг
        1 отзыв
        Робототехника, Программирование
        Стаж 17 лет
        Кулик Александр Александрович

        Кулик Александр Александрович
        9.7 Рейтинг
        2 отзыва
        Футбол
        Стаж 4 года
        Зорина Анна Сергеевна

        Зорина Анна Сергеевна
        9.6 Рейтинг
        32 отзыва
        Танцы, Хореография
        Стаж 10 лет
        Горбунова Юлия Николаевна

        Горбунова Юлия Николаевна
        9.5 Рейтинг
        26 отзывов
        Танцы, Хореография
        Стаж 30 лет
        Денисова Елена Николаевна

        Денисова Елена Николаевна
        9.3 Рейтинг
        1 отзыв
        Айкидо
        Стаж 6 лет
        Аленин Алексей Алексеевич

        Аленин Алексей Алексеевич
        9.2 Рейтинг
        3 отзыва
        Айкидо
        Стаж 4 года
        Давидович Марина

        Давидович Марина

        9.0 Рейтинг
        1 отзыв
        ИЗО
        Стаж 11 лет
        Иванчикова Евгения Юрьевна

        Иванчикова Евгения Юрьевна
        9.0 Рейтинг
        0 отзывов
        Информатика
        Стаж 16 лет
        Потопяк Александр Владимирович

        Потопяк Александр Владимирович
        9.0 Рейтинг
        0 отзывов
        Архитектура, Декоративно-прикладное искусство
        Стаж 29 лет
        Маргарян Арутюн Араевич

        Маргарян Арутюн Араевич
        8.9 Рейтинг
        2 отзыва
        Шахматы
        Стаж 7 лет