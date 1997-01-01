Новости Хабаровска
Проект Еда
Проект ЖКХ
Врачи Хабаровска
Детки города
Курсы Хабаровска
ТВ-программа
Кино
Афиша
Справочник компаний
Кафе, бары, рестораны
Базы отдыха приморья
Деньги
Новостройки
Транспорт
Форум
3D тур по Хабаровску
Блог авантюриста
Совместные покупки
Авто на Drom.ru
Объявления на FarPost.ru
ЛовиКупон
Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции
Преподаватели
Главная
Секции
Преподаватели
Программирование
Поиск по запросу "Преподаватели Программирование"
Всего (10)
Несколько найденных разделов:
Несколько найденных секций:
Несколько найденных преподавателей:
Поиск не дал результатов.
Специализации
Сортировать
Опыт:
Любая специализация
Айкидо
Акробатика
Актерское мастерство
Английский язык
Архитектура
Баскетбол
Биология
Боевые искусства
Бокс
Борьба самбо
Вокал
Волейбол
Гимнастика
Гитара
Горные лыжи
Графика
Декоративно-прикладное искусство
Дзюдо
Дизайн
ИЗО
Информатика
Капоэйра
Карате
Кикбоксинг
Китайский язык
Командные виды спорта
Конструирование
Музыка
Общая физическая подготовка
Подготовка к школе
Программирование
Развитие речи
Раннее развитие
Ритмика
Риторика
Робототехника
Рукоделие
Рукопашный бой
Самбо
Скалолазание
Смешанные единоборства
Сноуборд
Спорт
Таекван-до
Танцы
Театр
Физика
Фитнес
Футбол
Химия
Хореография
Художественная гимнастика
Шахматы
Лаптев
Дмитрий Владимирович
10.0
Рейтинг
1
отзыв
Робототехника
,
Программирование
Стаж 17 лет
Владимир
Овсянников
8.0
Рейтинг
0
отзывов
Программирование
Стаж 17 лет
Дубков
Сергей Алексеевич
8.0
Рейтинг
0
отзывов
Информатика
,
Конструирование
,
Программирование
Стаж 10 лет
Панурин
Олег Владимирович
7.5
Рейтинг
0
отзывов
Программирование
Стаж 10 лет
Алиса
Аникеева
7.5
Рейтинг
0
отзывов
Программирование
Стаж не указан
Меньшиков
Сергей Владимирович
7.0
Рейтинг
1
отзыв
Программирование
Стаж 16 лет
Гриняк
Виктор Михайлович
7.0
Рейтинг
0
отзывов
Программирование
Стаж 22 года
Журавлев
Николай Алексеевич
7.0
Рейтинг
0
отзывов
Программирование
Стаж 9 лет
Лаврушина
Елена Геннадьевна
7.0
Рейтинг
0
отзывов
Программирование
Стаж 27 лет
Юдин
Павел Владимирович
7.0
Рейтинг
0
отзывов
Программирование
Стаж 20 лет
Не нашли преподавателя в списке?
Добавить тренера
Добавляйтесь бесплатно
Формируйте рейтинг
Помогите другим родителям с выбором