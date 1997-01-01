Поиск кружков и секций во Владивостоке
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Поиск по запросу "Преподаватели Шахматы" Всего (10)

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        Маргарян Арутюн Араевич

        Маргарян Арутюн Араевич
        8.9 Рейтинг
        2 отзыва
        Шахматы
        Стаж 7 лет
        Кононенко Максим Сергеевич

        Кононенко Максим Сергеевич
        8.5 Рейтинг
        1 отзыв
        Шахматы
        Стаж 14 лет
        Щукин Андрей Вадимович

        Щукин Андрей Вадимович
        8.5 Рейтинг
        2 отзыва
        Шахматы
        Стаж 18 лет
        Чхань Виктория Андреевна

        Чхань Виктория Андреевна
        8.5 Рейтинг
        2 отзыва
        Шахматы
        Стаж 19 лет
        Чухачев Владимир Александрович

        Чухачев Владимир Александрович
        8.4 Рейтинг
        4 отзыва
        Шахматы
        Стаж 9 лет
        Комиссаров Виктор Анисимович

        Комиссаров Виктор Анисимович
        8.0 Рейтинг
        0 отзывов
        Шахматы
        Стаж 26 лет
        Бачин Виталий Михайлович

        Бачин Виталий Михайлович
        7.8 Рейтинг
        0 отзывов
        Шахматы
        Стаж 7 лет
        Муруева Виктория Васильевна

        Муруева Виктория Васильевна
        7.5 Рейтинг
        0 отзывов
        Шахматы
        Стаж 20 лет
        Акулич Андрей Леонтьевич

        Акулич Андрей Леонтьевич
        7.4 Рейтинг
        0 отзывов
        Шахматы
        Стаж 8 лет
        Данилова Анна Сергеевна

        Данилова Анна Сергеевна
        7.0 Рейтинг
        0 отзывов
        Шахматы
        Стаж 21 год