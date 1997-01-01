Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Поиск по запросу "Преподаватели Спорт" Всего (21)

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        Черес Александр Анатольевич

        Черес Александр Анатольевич
        8.5 Рейтинг
        2 отзыва
        Бокс
        Стаж 22 года
        Чепкасов Александр Валентинович

        Чепкасов Александр Валентинович
        8.0 Рейтинг
        1 отзыв
        Рукопашный бой, Смешанные единоборства
        Стаж 17 лет
        Лычуха Алексей Сергеевич

        Лычуха Алексей Сергеевич
        7.9 Рейтинг
        0 отзывов
        Рукопашный бой
        Стаж 8 лет
        Вертельников Павел Викторович

        Вертельников Павел Викторович
        7.5 Рейтинг
        2 отзыва
        Бокс
        Стаж 17 лет
        Ашлапова Екатерина Ильинична

        Ашлапова Екатерина Ильинична
        7.4 Рейтинг
        0 отзывов
        Художественная гимнастика
        Стаж 7 лет
        Шевцов Андрей Андреевич

        Шевцов Андрей Андреевич
        7.3 Рейтинг
        0 отзывов
        Дзюдо
        Стаж 6 лет
        Багила Денис Александрович

        Багила Денис Александрович
        7.3 Рейтинг
        0 отзывов
        Дзюдо
        Стаж 6 лет
        Вертелецкая Маргарита Сергеевна

        Вертелецкая Маргарита Сергеевна
        7.0 Рейтинг
        1 отзыв
        Спорт
        Стаж не указан
        Ващенко Анатолий Васильевич

        Ващенко Анатолий Васильевич
        7.0 Рейтинг
        0 отзывов
        Бокс
        Стаж 25 лет
        Свинкин Алексей Михайлович

        Свинкин Алексей Михайлович
        7.0 Рейтинг
        0 отзывов
        Бокс
        Стаж 27 лет