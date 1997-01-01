Поиск по запросу "Секции Туризм" Всего (8)
Воспитать у ребенка чувство бережного отношения к природе помогут секции по туризму во Владивостоке. Для каждого родителя очень важно привить своему ребенку положительное отношение к здоровому образу жизни, уважительно относится к культуре края, чувство патриотизма, все это можно найти на занятиях по туризму. На теоретических уроках ребята изучают первую помощь при несчастных случаях или болезнях, приобретают знания о растениях и животных. Получают знания как при необходимости провести поисково-спасательные работы. Посещая секции по туризму у детей воспитываются: трудолюбие, отзывчивость, самостоятельность, дружелюбие. На практических занятиях учатся ориентироваться на местности. Занятия проходят в форме походов, экскурсий, туристических прогулок, соревнований и турслетов, а так же дети посещают различные туристические базы.
Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 30/34 Тел: +7 (423) 240-18-34
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 30 Тел: +7 (908) 457-07-40
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Некрасовская, ул. Некрасовская, 58 Тел: +7 (423) 226-17-49
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
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Цена: До 2400
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-68-39
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Цена: Цена не указана
Возраст: 12 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-68-39
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Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-68-39
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Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-68-39
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Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 8 лет
Отзывов: 0