Поиск по запросу "Секции Туризм" Всего (8)

Воспитать у ребенка чувство бережного отношения к природе помогут секции по туризму во Владивостоке. Для каждого родителя очень важно привить своему ребенку положительное отношение к здоровому образу жизни, уважительно относится к культуре края, чувство патриотизма, все это можно найти на занятиях по туризму. На теоретических уроках ребята изучают первую помощь при несчастных случаях или болезнях, приобретают знания о растениях и животных. Получают знания как при необходимости провести поисково-спасательные работы. Посещая секции по туризму у детей воспитываются: трудолюбие, отзывчивость, самостоятельность, дружелюбие. На практических занятиях учатся ориентироваться на местности. Занятия проходят в форме походов, экскурсий, туристических прогулок, соревнований и турслетов, а так же дети посещают различные туристические базы.