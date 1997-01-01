Поиск по запросу "Секции Йога" Всего (8)
Занятия в секции йоги во Владивостоке помогают детям быть устойчивыми к стрессу, внимательными и сосредоточенными. Йога для детей это комплекс веселых поз, которые помогают детям развиваться не только физически, но и эмоционально. Играючи, Ваш малыш научится самоконтролю, правильному дыханию, расслаблению, улучшит координацию и выносливость. Занятия по йоге, помогут выплеснуть лишнюю энергию, что так необходимо детям.
Владивосток, Чуркин, ул. Запорожская, 77 Тел: +7 (423) 276-44-76
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Цена: 400 - 2800
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 131в Тел: +7 (423) 221-50-52
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Цена: 450 - 1600
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155 Тел: +7 (423) 272-82-08
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Цена: 650 - 1800
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Толстого (Буссе), ул. Толстого, 5г Тел: +7 (423) 255-12-34
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Цена: 350 - 2600
Возраст: 12 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Чуркин, ул. Запорожская, 77 Тел: +7 (423) 276-44-76
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Цена: 1200 - 1200
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Каплунова, 7 Тел: +7 (423) 290-97-73
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Цена: 350 - 2000
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Трамвайная, 14
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Цена: 350 - 1800
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Седанка, ул. Шестая, 20в Тел: +7 (423) 271-20-30
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Цена: От 3600
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0