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Анатолий
Как и многие наверно, я не люблю стоматологов, но попав к этому врачу забыл про свои страхи, Оксана Борисовна мне доступно все объяснила все четко и ясно без воды, в кабинете играла расслабляющая музыка, во время лечения чувствовал себя так комфортно, что уснул! Спасибо большое за обстановку ,внимание и за качество работы! ...читать полностью
Профессионализм
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Цена/Качество
Андрей
Я с детства боялся и боюсь лечить зубы! Так как у меня болел зуб, пришлось обратиться в стоматологию Dental Studio! Меня записали к стоматологу к Бормотовой Ольге Михайловной! В свой первый визит я очень нервничал, но Ольга Михайловна меня успокоила, посмотрела мой зуб и это оказался пульпит на зубе, который надо вылечить. Я сразу согласился! Два приема Ольга Михайловна мне провела манипуляции с зубом (удалила нерв, почистила канал, поставила временную пломбу) и успокаивала меня когда мне было очень боязно! Когда пойду третий раз, думаю что уже нервничать не буду, так как врач настоящий профессионал! Только к Ольге Михайловне буду приходить лечить свои зубы!) ...читать полностью
Профессионализм
Внимание
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Фёдор Рослин
Самый высококлассный специалист! Нет слов благодарности Анастасии Валерьевне за весь ее опыт, знания и талант. Я лечусь уже много лет, но за все эти годы не встречал никогда врачей настолько скрупулезно подходящих к своему делу. Надеюсь, что буду находиться в руках у этого доктора ещё долго. Жалко, что сейчас попасть к ней стало сложнее. ...читать полностью
Профессионализм
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Цена/Качество
Елена
Я очень благодарна Максиму Андреевич за его профессионализм,внимательность,доброе отношение.Замечательный доктор и человек,который все делает все возможное для пациентов.В течение нескольких лет я пыталась разобраться что происходит с моим носом, ,обращалась в разные клиники ,но результата не было и нос отказывался дышать.Записалась на прием к Максиму Андреевичу и правильный диагноз наконец то был поставлен .Дальше операция ,которую он и прекрасно сделал мне в мед.центре ДВФУ. Спасибо огромное замечательному доктору ! ...читать полностью
Профессионализм
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Галина
На приеме была 2,5 года назад. Прием бесплатный по направлению из поликлиники. Разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, в очередь на операцию не поставил, сказал, что в 30 лет от этой травмы качество жизни у меня не ухудшится, а в 40 вообще такие операции и не делают. Вот если бы мне 18 лет было, меня бы и в очередь поставили и прооперировали) доводы что у меня 2 детей и жизнь активная, танцы, спорт, игры с детьми не помогли. Сказал не нервничать и отправил на физиопроцедуры. ...читать полностью
Профессионализм
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