Андрей

Я с детства боялся и боюсь лечить зубы! Так как у меня болел зуб, пришлось обратиться в стоматологию Dental Studio! Меня записали к стоматологу к Бормотовой Ольге Михайловной! В свой первый визит я очень нервничал, но Ольга Михайловна меня успокоила, посмотрела мой зуб и это оказался пульпит на зубе, который надо вылечить. Я сразу согласился! Два приема Ольга Михайловна мне провела манипуляции с зубом (удалила нерв, почистила канал, поставила временную пломбу) и успокаивала меня когда мне было очень боязно! Когда пойду третий раз, думаю что уже нервничать не буду, так как врач настоящий профессионал! Только к Ольге Михайловне буду приходить лечить свои зубы!) ... читать полностью