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Клиники Владивостока
414 клиник
В клинике 6 врачей
ул. Новоивановская, 3
Специализированная стоматологическая клиника для детей и взрослых. Компания предлагает лечение и исправление зубочелюстных аномалий у детей и взрослых, используя съемные и несъемные конструкции.
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В клинике 10 врачей
ул. Уборевича, 38
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В клинике 5 врачей
Владивосток, ул. Волховская, 5
Лечение бесплодия и ЭКО.
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В клинике 25 врачей
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.
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В клинике 8 врачей
пр-т Красного Знамени, 94
Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.
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В клинике 3 врача
ул. Строительная 2-я, 12
Основные направления клиники: терапевтическое, профилактическое, ортопедическое, хирургическое и пародонтология.
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В клинике 3 врача
ул. Енисейская, 7
Полный спектр стоматологической помощи: терапия, хирургия, имплантация, пародонтология, протезирование, отбеливание.
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В клинике 7 врачей
Владивосток, ул. Светланская, 16
Центр альтернативной медицины. Реализация препаратов традиционной китайской медицины.
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В клинике 9 врачей
Владивосток, ул. Калинина, 295
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В клинике 9 врачей
ул. Шилкинская, 6В
ул. Черемуховая, 11
Компания предлагает все виды стоматологических услуг.
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