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Цветы Жизни
7.1
Рейтинг

Цветы Жизни

В клинике 27 врачей
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Адреса
ул. Садовая, 27
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Частная детская педиатрия. Собственная экстренная клиническая лаборатория, вакцинацинопрофилактика, выдача больничных листов.

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Врачи работающие в клинике
Гергерт Анна Валерьевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Гергерт Анна Валерьевна

Педиатр, Главный врач
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Главный врач
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Кичигина Людмила Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Кичигина Людмила Александровна

Педиатр
Стаж 12 лет
Педиатр
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Бондаревская Маргарита Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондаревская Маргарита Николаевна

Травматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Гривкова Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гривкова Екатерина Владимировна

Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Бескровная Оксана Леонидовна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бескровная Оксана Леонидовна

Нефролог, Педиатр
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Нефролог, Педиатр
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Илюшина Анна Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Илюшина Анна Николаевна

Педиатр
Стаж 23 года
Педиатр
Стаж 23 года
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Давыдова Наталья Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Давыдова Наталья Александровна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Колесникова Валентина Петровна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Колесникова Валентина Петровна

Педиатр
Стаж 26 лет
Педиатр
Стаж 26 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Белоусова Вероника Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Белоусова Вероника Анатольевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Ключенко Мария Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ключенко Мария Сергеевна

Педиатр
Стаж 17 лет
Педиатр
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Мега Анастасия Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мега Анастасия Викторовна

Педиатр
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
Педиатр
Стаж 15 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Терешкина Александра Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Терешкина Александра Юрьевна

Педиатр
Стаж 21 год
Педиатр
Стаж 21 год
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Шишкина Леся Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шишкина Леся Александровна

Педиатр
Стаж 31 год
Педиатр
Стаж 31 год
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Ковтун Олег Павлович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Ковтун Олег Павлович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Курникова Илона Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Курникова Илона Юрьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Середа Ольга Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Середа Ольга Андреевна

Педиатр
Стаж 10 лет
Педиатр
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Рябухина Екатерина Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рябухина Екатерина Васильевна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 18 лет
Кардиолог, Педиатр
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Шмырева Екатерина Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шмырева Екатерина Сергеевна

Хирург, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Хирург, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Серебрянская Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серебрянская Наталья Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Мельникова Елена Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мельникова Елена Александровна

Уролог, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог, Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Гольник Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гольник Наталья Владимировна

Педиатр
Стаж 21 год
Педиатр
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Бирюкова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бирюкова Наталья Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Терентьева Елена Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терентьева Елена Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж 22 года
УЗИ-специалист
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Базанова Инга Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Базанова Инга Витальевна

Психиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Бондаренко Елена Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондаренко Елена Ивановна

Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Тютнева Наталия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тютнева Наталия Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Лельчук Софья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лельчук Софья Александровна

Уролог-андролог
Стаж 14 лет
Уролог-андролог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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