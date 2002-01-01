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Бондарчук Ольга Борисовна
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Бондарчук Ольга Борисовна

Хирург, Зав. отделением плановой хирургии
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1994 г. окончания
  • Клиническая ординатура (ККЦОМиД), 2002 - 2005 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Детская хиpуpгия, Сертификационный цикл, 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детский хирург, Детская поликлиника № 9 г. Владивостока, 1995 - 2002 гг.
  • Заведующая отделением плановой хирургии, детский хирург, Краевая детская клиническая больница №1, 2005 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
По запросу
1 отзыв

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