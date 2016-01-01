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Романов Андрей Иванович
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Романов Андрей Иванович

Хирург, Профпатолог, Травматолог, Спортивный врач
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1993 г.
  • Интернатура ВГМИ, «Морская медицина» - хирург, 1993-1994 гг.
  • ГОУДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края», ПП «Профессиональная патология», 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Актуальные вопросы хирургии», 2016 г.
  • ФГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Профессиональная патология», 2017 г.
  • ДЗПК ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», «Программа подготовки медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств», 2016 г.
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Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник всех семинаров, форумов, конгрессов, научно-практических конференций, проводимых в крае, в том числе с международным участием
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
Хирург
По запросу
5 отзывов

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