Медицинский центр оказывает амбулаторно-поликлинические услуги населению по следующим видам: терапия, акушерство-гинекология (ведение беременности), аллергология-иммунология, онкология, неврология, эндокринология, оториноларингология, дерматовенерология, косметология, мануальная терапия, рефлексотерапия и др., а также осуществляет медицинские освидетельствования и медицинские осмотры, экспертизу временной нетрудоспособности.

Реализация комплексного подхода позволяет проводить тщательную диагностику и необходимый курс лечебных процедур в одном медицинском центре.

Центр предлагает:

Динамическое наблюдение за здоровьем женщины, начиная с консультаций подросткового гинеколога, планирования и вынашивания беременности, профилактики, диагностики и лечения гинекологических и эндокринных заболеваний;

Лабораторное обследование: сдача анализов в течение 30 минут;

Все виды медицинских осмотров от одного часа до одного–двух дней (в том числе плавсостава и декретированного контингента, медицинские освидетельствования водителей, на получение оружия и др.);

Облуживание пациентов по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) или корпоративной основе;

Современные диагностические программы.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.