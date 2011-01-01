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Постойкина Марина Анатольевна
6.3
1
Постойкина Марина Анатольевна
Онколог
,
Педиатр
Стаж 21 год / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Детская онкология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-детский онколог, Краевая детская клиническая больница №1
Врач-детский онколог, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Онколог
По запросу
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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По запросу
1 отзыв
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