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Доверие
6.0
Рейтинг

Доверие

В клинике 18 врачей
Адреса
ул. Кирова, 25Г
1-й этаж
c 8:30 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Информация

Медицинский центр педиатрического профиля, оказывающее лечебно-консультативные услуги по всем направлениям детских заболеваний.

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Врачи работающие в клинике
Вепренцева Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вепренцева Татьяна Юрьевна

Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Задорожная Ирина Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Задорожная Ирина Николаевна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Черныш Андрей Николаевич
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Черныш Андрей Николаевич

Хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Степанова Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Степанова Ольга Петровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года
Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Полякова Анастасия Владиславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Полякова Анастасия Владиславовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ремезкова Лариса Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ремезкова Лариса Александровна

Неонатолог, Педиатр
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Неонатолог, Педиатр
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Хе Ирина Санчольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хе Ирина Санчольевна

Кардиолог
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Захарова Ирина Викторовна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Захарова Ирина Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ляликова Юлия Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ляликова Юлия Викторовна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Аникина Ольга Леонидовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Аникина Ольга Леонидовна

Педиатр
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Педиатр
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Постойкина Марина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Постойкина Марина Анатольевна

Онколог, Педиатр
Стаж 21 год / Врач первой категории
Онколог, Педиатр
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кораблева Элеонора Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кораблева Элеонора Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Рыбаченко Любовь Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыбаченко Любовь Ивановна

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Михеев Алексей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михеев Алексей Владимирович

Невролог (невропатолог), Зав. центром
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог), Зав. центром
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Шапкина Любовь Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шапкина Любовь Александровна

Эндокринолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Бурмистрова Тамара Федоровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бурмистрова Тамара Федоровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Килина Лариса Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Килина Лариса Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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