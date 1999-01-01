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Черныш Андрей Николаевич
5.5
9
Черныш Андрей Николаевич
Хирург
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Победитель городского этапа XI Всероссийского конкурса «Лучший врач 2011 года» в номинации «За проведение уникальной операции спасшей жизнь человека»
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет педиатрический факультет, 1999 г. окончания
Интернатура на кафедре детских хирургических болезней ВГМУ, 1999 - 2000 гг.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по программе хирургия новорожденных детей, г. Москва
Повышение квалификации по программе детская хирургия, г. Москва
Повышении квалификации по программе детская урология и андрология
Участие в ассоциациях
Член ассоциации детских хирургов России
Опыт работы
Отделение экстренной хирургии № 1, Краевая детская клиническая больница № 1, 1999 - 2012 гг.
Отделение хирургии новорожденных, Краевая детская клиническая больница № 1, с 1999 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Хирург
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Доверие
ул. Кирова, 25Г
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9 отзывов
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