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Захарова Ирина Викторовна
5.8
7
Захарова Ирина Викторовна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
7 отзывов
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