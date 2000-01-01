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Дальневосточный окружной медицинский центр
Государственная
В клинике 343 врача
Адреса
Круглосуточный стационар
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
- +7 (423) 231 59 26, приемное отделение
- +7 (423) 231 54 36, приемная руководителя
- +7 (423) 231 49 81, стол справок, центр профилактики остеопороза
- +7 (423) 234 00 05, запись на МРТ, КТ, рентген-денситометрию, отделение лучевой диагностики
- +7 (423) 237 51 22, заведующий стационаром
- +7 (423) 231 56 89, отделение эндоскопии
- +7 (423) 234 67 80, факс
- +7 (423) 231 59 28, терапевтическое отделение
- +7 (423) 231 56 93, хирургическое отделение
- +7 (423) 231 54 78, травматологическое отделение
- +7 (423) 231 56 86, неврологическое отделение
- +7 (423) 231 54 39, ожоговое отделение
- +7 (423) 231 56 98, отделение анестизиологии и реанимации
- +7 (423) 231 54 26, запись на МРТ, КТ, рентген-денситометрию, отделение лучевой диагностики
Поликлиника
Владивосток, ул. Береговая, 3
- +7 (423) 222 36 89, регистратура
- +7 (423) 222 49 33, приёмная заведующей
- +7 (924) 732 02 40, предварительная запись к врачам
- +7 (423) 249 65 24, предварительная запись к врачам
Стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Морозова, 7
1-й этаж
- +7 (423) 222 42 15, приемная заведующей
- +7 (423) 249 63 50, регистратура
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Информация
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" г. Владивосток.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 17 лет / Врач первой категории
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач первой категории
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Стаж 7 лет / Врач первой категории
Стаж 7 лет / Врач первой категории
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Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 8 лет
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Стаж 46 лет / Врач высшей категории
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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