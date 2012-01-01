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  3. Владивостокская поликлиника №6
Владивостокская поликлиника №6
5.0
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №6

Государственная
В клинике 168 врачей
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Адреса
Поликлиника
ул. Борисенко, 29
1-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Сахалинская, 58
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи №2
ул. Сахалинская, 57
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Галянт Любовь Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Галянт Любовь Викторовна

Ревматолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Рубан Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рубан Елена Петровна

Уролог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Чижик Инна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чижик Инна Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Славко Алексей Анатольевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Славко Алексей Анатольевич

Онколог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Онколог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Гавриленко Анна Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гавриленко Анна Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Ераксина Анастасия Романовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ераксина Анастасия Романовна

Терапевт
Стаж 5 лет
Терапевт
Стаж 5 лет
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Демина Юлия Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Демина Юлия Сергеевна

Терапевт
Стаж 7 лет
Терапевт
Стаж 7 лет
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Максимова Елена Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Максимова Елена Викторовна

Гастроэнтеролог
Стаж 17 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 17 лет
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Лупарев Владислав Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лупарев Владислав Васильевич

Уролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Наговицына Татьяна Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Наговицына Татьяна Андреевна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 41 год
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 41 год
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Осмолова Вера Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Осмолова Вера Ивановна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 27 лет
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 27 лет
Записаться на приём
Фомичева Элеонора Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фомичева Элеонора Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Аракчеев Николай Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аракчеев Николай Николаевич

Хирург
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Скрипка Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Скрипка Елена Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
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Карсакова Ольга Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карсакова Ольга Владимировна

Терапевт
Стаж 4 года
Терапевт
Стаж 4 года
Записаться на приём
Звягина Юлия Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Звягина Юлия Дмитриевна

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 6 лет
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Домжалова Галина Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Домжалова Галина Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 8 лет
Эндокринолог
Стаж 8 лет
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Нафиков Никита Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Нафиков Никита Борисович

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
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Водолацкая Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Водолацкая Ирина Анатольевна

Фельдшер
Стаж 22 года
Фельдшер
Стаж 22 года
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Деткина Светлана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деткина Светлана Ивановна

Терапевт
Стаж 20 лет
Терапевт
Стаж 20 лет
Записаться на приём
Макух Екатерина Романовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макух Екатерина Романовна

Хирург, Эндоскопист
Стаж 17 лет
Хирург, Эндоскопист
Стаж 17 лет
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Заграй Лариса Михайловна (запись на ЭКГ)
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заграй Лариса Михайловна (запись на ЭКГ)

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Записаться на приём
Кюль Марина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кюль Марина Алексеевна

Кардиолог
Стаж 12 лет
Кардиолог
Стаж 12 лет
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Батулькина Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батулькина Галина Ивановна

Терапевт
Стаж 47 лет
Терапевт
Стаж 47 лет
Записаться на приём
Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Фельдшер
Стаж 34 года
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Фельдшер
Стаж 34 года
Записаться на приём
Грязнова Анна Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грязнова Анна Григорьевна

Терапевт
Стаж 50 лет
Терапевт
Стаж 50 лет
Записаться на приём
Доржиева Евгения Эрдынеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Доржиева Евгения Эрдынеевна

Терапевт
Стаж 12 лет
Терапевт
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Игнатова Лариса Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игнатова Лариса Викторовна

Терапевт
Стаж 43 года
Терапевт
Стаж 43 года
Записаться на приём
Кулагина Елена Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулагина Елена Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Роташнюк Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Роташнюк Татьяна Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 31 год
Окулист (офтальмолог)
Стаж 31 год
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Федько Владимир Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федько Владимир Анатольевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж 12 лет
Хирург, Зав. отделением
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Рябученко Людмила Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рябученко Людмила Константиновна

Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
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Савушкина Елена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савушкина Елена Борисовна

УЗИ-специалист
Стаж 23 года
УЗИ-специалист
Стаж 23 года
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Беленькая Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беленькая Светлана Анатольевна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Савченко Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Дарья Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 5 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 5 лет
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Сидоренко Лариса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Лариса Михайловна

Терапевт
Стаж 32 года
Терапевт
Стаж 32 года
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Сумина Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сумина Ирина Викторовна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Феськов Алексей Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Феськов Алексей Алексеевич

Хирург
Стаж 11 лет
Хирург
Стаж 11 лет
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Эсауленко Валерия Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Эсауленко Валерия Игоревна

Кардиолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Перевертень Лариса Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перевертень Лариса Юрьевна

Инфекционист
Стаж 21 год
Инфекционист
Стаж 21 год
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Лопушенко Татьяна Ярославовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лопушенко Татьяна Ярославовна

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
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Шлёнчик Михаил Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шлёнчик Михаил Александрович

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
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Мозговая Оксана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мозговая Оксана Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 26 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 26 лет
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Весёлко Анна Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Весёлко Анна Александровна

Терапевт
Стаж 9 лет
Терапевт
Стаж 9 лет
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Лукьянчук Анна Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лукьянчук Анна Николаевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Ангальт Екатерина Владимировна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Ангальт Екатерина Владимировна

Терапевт
Стаж 7 лет
Терапевт
Стаж 7 лет
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Сенчило Игорь Геннадьевич
4.8
Рейтинг
Рейтинг
4.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Сенчило Игорь Геннадьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 40 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 40 лет
Записаться на приём
Когай Виктор Викторович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Когай Виктор Викторович

Эндокринолог
Стаж 4 года
Эндокринолог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Доступен вызов на дом
Гайдамак Надежда Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гайдамак Надежда Алексеевна

Рентгенолог
Стаж 9 лет
Рентгенолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Бобков Андрей Вадимович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бобков Андрей Вадимович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Мартыненко Ксения Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мартыненко Ксения Сергеевна

Терапевт
Стаж 2 года
Терапевт
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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Малышенко Валентина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малышенко Валентина Леонидовна

Массажист, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 41 год
Массажист, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 41 год
Принимает детей
Атрощенко (Гладкова) Александра Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Атрощенко (Гладкова) Александра Андреевна

Акушер
Стаж 7 лет
Акушер
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Касьянова Анастасия Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Касьянова Анастасия Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Романюк Мария Эдуардовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Романюк Мария Эдуардовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Омельченко Наталья Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Омельченко Наталья Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Батищев Эдуард Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Батищев Эдуард Михайлович

Терапевт
Стаж 22 года
Терапевт
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
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Бондаренко Екатерина Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондаренко Екатерина Андреевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 11 лет
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 11 лет
Каверина Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Каверина Елена Владимировна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковалева Александра Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ковалева Александра Анатольевна

Рефлексотерапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кричевская Екатерина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кричевская Екатерина Владимировна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 4 года
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 4 года
Ваганова Татьяна Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ваганова Татьяна Анатольевна

Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Королева Татьяна Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Королева Татьяна Дмитриевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Орлова Надежда Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Орлова Надежда Петровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Полетаева Ирина Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полетаева Ирина Михайловна

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тетерина Зинаида Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Тетерина Зинаида Сергеевна

Врач ЛФК
Стаж 28 лет
Врач ЛФК
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тищенко Елена Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тищенко Елена Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малюнов Артем Дмитриевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Малюнов Артем Дмитриевич

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Родина Елена Эдуардовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Родина Елена Эдуардовна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 23 года / Врач второй категории
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 23 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Колоновский Давид Максимович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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1
отзыв

Колоновский Давид Максимович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
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Смоленцев Глеб Сергеевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
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отзыва

Смоленцев Глеб Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
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Майорова Екатерина Евгеньевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
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отзыв

Майорова Екатерина Евгеньевна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
Горбенко Светлана Юрьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
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отзывов

Горбенко Светлана Юрьевна

Терапевт
Стаж 31 год
Терапевт
Стаж 31 год
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Репина Нина Ивановна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
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1
отзыв

Репина Нина Ивановна

Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Терапевт, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Грицай Вера Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Грицай Вера Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Трофимова Дарья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Трофимова Дарья Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Колодняк Ольга Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Колодняк Ольга Леонидовна

Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ткаченко Александра Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Ткаченко Александра Юрьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Агеенко Светлана Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Агеенко Светлана Евгеньевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Алмазова Любовь Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Алмазова Любовь Ивановна

Рентгенолаборант
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Рентгенолаборант
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Борисенко Валерия Фаридовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Борисенко Валерия Фаридовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
Витченко Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Витченко Ольга Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Власенко Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Власенко Ирина Владимировна

Терапевт
Стаж 41 год
Терапевт
Стаж 41 год
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Власенко Хатима Фареевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Власенко Хатима Фареевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 30 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 30 лет
Галич Татьяна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Галич Татьяна Витальевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 12 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 12 лет
Гущенко Елена Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Гущенко Елена Олеговна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Андрухова Ксения Александровна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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Андрухова Ксения Александровна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 10 лет
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 10 лет
Батаева Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Батаева Татьяна Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 19 лет
Беспалова Татьяна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Беспалова Татьяна Евгеньевна

Медицинская сестра (брат), Фельдшер
Стаж 5 лет
Медицинская сестра (брат), Фельдшер
Стаж 5 лет
Дроздова Надежда Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Дроздова Надежда Николаевна

Психотерапевт
Стаж 30 лет
Психотерапевт
Стаж 30 лет
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Косьяненко Ксения Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Косьяненко Ксения Михайловна

Фельдшер, Врач по медицинской профилактике
Стаж 16 лет
Фельдшер, Врач по медицинской профилактике
Стаж 16 лет
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Мазитова Жанетта Инаровна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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0
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Мазитова Жанетта Инаровна

Терапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Горбачева Лариса Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Горбачева Лариса Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Деева Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Деева Ирина Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 11 лет
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 11 лет
Демченко Тамара Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Демченко Тамара Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 49 лет
Догадько Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Догадько Людмила Николаевна

Лаборант
Стаж 40 лет
Лаборант
Стаж 40 лет
Дюбанова Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Дюбанова Татьяна Юрьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Егорова Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Егорова Светлана Васильевна

Рентгенолаборант
Стаж 20 лет
Рентгенолаборант
Стаж 20 лет
Жирухина Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Жирухина Наталья Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 22 года
Жукова Мария Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Жукова Мария Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 8 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 8 лет
Земских Валентина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Земских Валентина Павловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 28 лет
Иванинова Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Иванинова Татьяна Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 23 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 23 года
Ильина Алина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Ильина Алина Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 4 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 4 года
Исмиянова Мария Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исмиянова Мария Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Казак Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казак Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 16 лет
Каминская Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каминская Ольга Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Килейникова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Килейникова Елена Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Ковалева Галина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Ковалева Галина Андреевна

Лаборант
Стаж 41 год
Лаборант
Стаж 41 год
Козенкова Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Козенкова Лариса Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 27 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 27 лет
Колузаева Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Колузаева Елена Анатольевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 36 лет
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 36 лет
Корзун Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корзун Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 26 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 26 лет
Куклина Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куклина Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 12 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 12 лет
Недобиткова Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Недобиткова Лариса Алексеевна

Инфекционист, Эпидемиолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Инфекционист, Эпидемиолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Лебедева Антонина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Лебедева Антонина Валентиновна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 38 лет
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. клинико-диагностической лабораторией
Стаж 38 лет
Лебедева Валентина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Лебедева Валентина Леонидовна

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 34 года
Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 34 года
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Худченко Анастасия Геннадьевна
6.0
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6.0 из 10
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Худченко Анастасия Геннадьевна

Терапевт, Главный врач
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Терапевт, Главный врач
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Марданова Гульзиян Валиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Марданова Гульзиян Валиевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 53 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 53 года
Бабешко Лариса Константиновна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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0
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Бабешко Лариса Константиновна

Терапевт
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 51 год / Врач высшей категории
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Молодцова Ольга Александровна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Молодцова Ольга Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 20 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 20 лет
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Мусаканова Марина Михайловна
6.0
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6.0 из 10
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Мусаканова Марина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 6 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 6 лет
Джурко Лариса Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Джурко Лариса Федоровна

Терапевт
Стаж 43 года
Терапевт
Стаж 43 года
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Пергат Александра Андреевна
6.0
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6.0 из 10
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Пергат Александра Андреевна

Фельдшер
Стаж 6 лет
Фельдшер
Стаж 6 лет
Петрова Наталия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Петрова Наталия Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
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Комиссаренко Галина Фёдоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Комиссаренко Галина Фёдоровна

Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Попова Светлана Александровна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Попова Светлана Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года
Потанина Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Потанина Галина Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 28 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 28 лет
Походенко Анастасия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Походенко Анастасия Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 4 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 4 года
Иванова Валентина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Иванова Валентина Ивановна

Физиотерапевт
Стаж 46 лет
Физиотерапевт
Стаж 46 лет
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Птушко Валентина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Птушко Валентина Павловна

Рентгенолог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Чикаловец Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Чикаловец Владимир Николаевич

Рентгенолог
Стаж 10 лет
Рентгенолог
Стаж 10 лет
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Зубрилкина Олимпиада Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Зубрилкина Олимпиада Михайловна

Дерматовенеролог
Стаж 46 лет
Дерматовенеролог
Стаж 46 лет
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Семина Надежда Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Семина Надежда Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 44 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 44 года
Скуева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скуева Елена Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 15 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 15 лет
Тобина Ольга Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тобина Ольга Эдуардовна

Эндоскопист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Сучкова Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сучкова Татьяна Николаевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Счасная Виктория Леокадиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Счасная Виктория Леокадиевна

Заместитель главного врача
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Терентьева Наталья Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терентьева Наталья Олеговна

Фельдшер
Стаж 6 лет
Фельдшер
Стаж 6 лет
Тесля Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тесля Елена Геннадьевна

Рентгенолаборант
Стаж 7 лет
Рентгенолаборант
Стаж 7 лет
Тугарина Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тугарина Ирина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 42 года
Тыркалова Анна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тыркалова Анна Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 14 лет
Уряшева Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Уряшева Ирина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 47 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 47 лет
Фоменко Светлана Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фоменко Светлана Евгеньевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 11 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 11 лет
Фомина Ирина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фомина Ирина Евгеньевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 23 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 23 года
Ходонович Ольга Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
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Ходонович Ольга Леонидовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Черныгалова Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черныгалова Ольга Николаевна

Лаборант, Фельдшер
Стаж 23 года
Лаборант, Фельдшер
Стаж 23 года
Шевцова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Шевцова Наталья Николаевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
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Микрюкова Юлия Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Микрюкова Юлия Анатольевна

Врач общей практики (семейный врач), Заместитель главного врача
Стаж 18 лет
Врач общей практики (семейный врач), Заместитель главного врача
Стаж 18 лет
Подгайная Мария Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Подгайная Мария Аркадьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Мордвинцева Ольга Александровна
6.0
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Мордвинцева Ольга Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Назарова Ирина Владимировна
6.0
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Назарова Ирина Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Шаповалов Вячеслав Валентинович
6.0
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6.0 из 10
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Шаповалов Вячеслав Валентинович

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
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Макосова Эльвира Константиновна
6.0
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6.0 из 10
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Макосова Эльвира Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж 4 года
Дерматовенеролог
Стаж 4 года
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Козюхина Марина Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Козюхина Марина Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
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Юрлова Светлана Витальевна
6.0
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6.0 из 10
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Юрлова Светлана Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
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Гамова Светлана Владимировна
6.0
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Гамова Светлана Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
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Гаранин Дмитрий Сергеевич
6.0
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Гаранин Дмитрий Сергеевич

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
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Климович Артем Григорьевич
6.0
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6.0 из 10
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Климович Артем Григорьевич

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
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Кудрань Петр Иванович
6.0
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6.0 из 10
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Кудрань Петр Иванович

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
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Удовенко Любовь Владимировна
6.0
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6.0 из 10
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Удовенко Любовь Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
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Цыбакова Мария Евгеньевна
6.0
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6.0 из 10
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Цыбакова Мария Евгеньевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Упорова Мария Алексеевна
6.0
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6.0 из 10
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Упорова Мария Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Лазарев Ярослав Александрович
6.0
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6.0 из 10
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Лазарев Ярослав Александрович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
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Малашенков Виктор Михайлович
6.0
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6.0 из 10
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Малашенков Виктор Михайлович

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
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Корчемкина Елена Михайловна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Корчемкина Елена Михайловна

Лаборант
Стаж 21 год
Лаборант
Стаж 21 год
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Исакова Марина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Исакова Марина Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет
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Мамонова Ирина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мамонова Ирина Вячеславовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Малых Елена Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Малых Елена Александровна

Терапевт
Стаж 14 лет
Терапевт
Стаж 14 лет
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Луговская Юлия Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Луговская Юлия Васильевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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