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Кораблева Элеонора Владимировна
6.3
1
Кораблева Элеонора Владимировна
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв
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