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Дельфин
5.4
Рейтинг

Дельфин

В клинике 9 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Союзная, 17
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 23 минуты
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Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Киняйкин Михаил Федорович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Киняйкин Михаил Федорович

Пульмонолог
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
Пульмонолог
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
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Закамская Оксана Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
21
отзыв

Закамская Оксана Юрьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Накоренок Анна Анатольевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Накоренок Анна Анатольевна

Эндокринолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Шитикова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шитикова Анна Александровна

Кардиолог
Стаж 10 лет
Кардиолог
Стаж 10 лет
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Петрова Ольга Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Петрова Ольга Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Хмелева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хмелева Елена Владимировна

Терапевт
Стаж 29 лет
Терапевт
Стаж 29 лет
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Сенотрусова Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сенотрусова Ирина Викторовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Буякова Елена Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буякова Елена Дмитриевна

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Сюсина Ольга Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сюсина Ольга Ивановна

Ревматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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