- Главная
- Все клиники
- Дельфин
Дельфин
В клинике 9 врачейЗаписаться на приём
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Нет информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Записаться на приём
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
Записаться на приём
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Записаться на приём