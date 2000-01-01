Медицинский центр "Асклепий" включает в себя современную диагностическую базу, состоящую из шести лабораторий: клинической, биохимической, генетической, ИФА, ИХЛА и ПЦР. Лечебная база - это клиника и стационар.

В "Асклепии" действуют скидки на лечение, а прием ведут высококвалифицированные врачи.

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