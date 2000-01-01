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Асклепий
4.8
Рейтинг

Асклепий

В клинике 111 врачей
Адреса
ул. Гамарника, 3Б
2-й этаж, медкомиссии - отдельный вход со двора
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Отделение рентгенологии второй перерыв с понедельника по субботу - с 17.30 до 18.00
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 7:00 до 0:00. Сейчас открыто
Отделение МРТ
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Отделение КТ
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Светланская, 113
3-й этаж
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Василюк Анатолий Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Василюк Анатолий Александрович

Уролог-андролог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Уролог-андролог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Портовая Изабелла Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Портовая Изабелла Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Накоренок Анна Анатольевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Накоренок Анна Анатольевна

Эндокринолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Сенотрусова Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сенотрусова Ирина Викторовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Сенчило Игорь Геннадьевич
4.8
Рейтинг
Рейтинг
4.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Сенчило Игорь Геннадьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 40 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 40 лет
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Белголова Оксана Зеноновна
9.1
Рейтинг
Рейтинг
9.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Белголова Оксана Зеноновна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Зайцев Виктор Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Зайцев Виктор Сергеевич

Рентгенолог
Стаж 3 года
Рентгенолог
Стаж 3 года
Королев Дмитрий Николаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Королев Дмитрий Николаевич

Онколог
Стаж 10 лет
Онколог
Стаж 10 лет
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Акименко Владимир Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Акименко Владимир Борисович

Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Кудрань Сергей Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудрань Сергей Петрович

Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Колесник Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колесник Юлия Александровна

Рентгенолог
Стаж 8 лет
Рентгенолог
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Серых Ольга Алексеевна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Серых Ольга Алексеевна

Андролог, Уролог
Стаж 26 лет
Андролог, Уролог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
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Клименко Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименко Ирина Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Высотин Александр Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Высотин Александр Анатольевич

Психиатр-нарколог
Стаж 21 год
Психиатр-нарколог
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Королёв Андрей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Королёв Андрей Николаевич

Онколог, УЗИ-специалист, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 16 лет
Онколог, УЗИ-специалист, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 16 лет
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Шалаева Анна Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шалаева Анна Константиновна

Нефролог, Уролог-андролог
Стаж не указан
Нефролог, Уролог-андролог
Стаж не указан
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Болычева Татьяна Валентиновна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Болычева Татьяна Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Принимает детей
Самусенко Наталья Евгеньевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Самусенко Наталья Евгеньевна

УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Лантух Александр Васильевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Лантух Александр Васильевич

Нейрохирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Нейрохирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Хаботкина Наталья Геннадьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хаботкина Наталья Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж 22 года
УЗИ-специалист
Стаж 22 года
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Пирогова Ирина Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пирогова Ирина Ивановна

Терапевт
Стаж 34 года
Терапевт
Стаж 34 года
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Котова Елена Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Котова Елена Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Афонин Валерий Александрович
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Афонин Валерий Александрович

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Молчанкина Марина Витальевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Молчанкина Марина Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Лысова Евгения Михайловна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Лысова Евгения Михайловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Карпенюк Павел Георгиевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Карпенюк Павел Георгиевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Ищенко Виталий Николаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Ищенко Виталий Николаевич

Проктолог (колопроктолог)
Стаж не указан
Проктолог (колопроктолог)
Стаж не указан
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Григорян Виктория Самвеловна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Григорян Виктория Самвеловна

УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
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Сидор Светлана Леонидовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сидор Светлана Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
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Абрамочкина Елена Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Абрамочкина Елена Борисовна

Ревматолог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Ревматолог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Пономарев Павел Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пономарев Павел Юрьевич

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
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Оселедец Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Оселедец Наталья Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Капустина Елена Альбертовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Капустина Елена Альбертовна

Онколог
Стаж 22 года
Онколог
Стаж 22 года
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Глушенко Денис Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Глушенко Денис Евгеньевич

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
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Шевлякова Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шевлякова Ольга Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 21 год
УЗИ-специалист
Стаж 21 год
Ващенко Светлана Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ващенко Светлана Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Зызина Наталья Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Зызина Наталья Евгеньевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Лучковец Анна Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лучковец Анна Васильевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Гончарова Марина Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончарова Марина Алексеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Вдовченко Мария Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Вдовченко Мария Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Черевко Мария Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черевко Мария Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Выхрестюк Антонина Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Выхрестюк Антонина Валерьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Сало Мария Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сало Мария Игоревна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Воробьев Степан Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воробьев Степан Юрьевич

Мануальный терапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Бакал Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бакал Ольга Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Гулий Анна Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гулий Анна Игоревна

Невролог (невропатолог)
Стаж 14 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Серебрякова Марина Федоровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Серебрякова Марина Федоровна

Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Читаева Анна Владимировна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Читаева Анна Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
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Спицина (Нечаева) Екатерина Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Спицина (Нечаева) Екатерина Олеговна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Шевель Надежда Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевель Надежда Владимировна

Терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Кошелева Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кошелева Татьяна Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Калугина Алла Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калугина Алла Дмитриевна

Рентгенолог
Стаж 21 год
Рентгенолог
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Бирюкова Наталья Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бирюкова Наталья Борисовна

Кардиолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Глухова Елена Зиновьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухова Елена Зиновьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Жилкова Галина Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жилкова Галина Дмитриевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 16 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 16 лет
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Сарафанова Наталья Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сарафанова Наталья Станиславовна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Долгова Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долгова Наталья Ивановна

Хирург
Стаж 24 года
Хирург
Стаж 24 года
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Сакович Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сакович Ирина Владимировна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Кленова Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кленова Елена Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж 23 года / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 23 года / Врач первой категории
Шадчинева Евгения Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шадчинева Евгения Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Сидоренко Наталия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Наталия Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
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Истомина Светлана Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Истомина Светлана Георгиевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Павлюк Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлюк Наталья Михайловна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Суляндзига Лев Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суляндзига Лев Николаевич

Рентгенолог
Стаж 49 лет
Рентгенолог
Стаж 49 лет
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Козлов Андрей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлов Андрей Александрович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 9 лет
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Фёдоров Илья Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Фёдоров Илья Геннадьевич

Кардиолог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Кардиолог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
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Корженко Юлия Геннадьевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Корженко Юлия Геннадьевна

Дерматовенеролог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Максименко Екатерина Викторовна
6.0
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Максименко Екатерина Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
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Федоренко Анастасия Андреевна
6.0
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6.0 из 10
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Федоренко Анастасия Андреевна

Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж не указан
Терапевт, УЗИ-специалист
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Шарапова Наталья Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Шарапова Наталья Анатольевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
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Копылова Любовь Викторовна
6.0
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6.0 из 10
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Копылова Любовь Викторовна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
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Киняйкина Наталья Васильевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Киняйкина Наталья Васильевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
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Киселева Елена Георгиевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Киселева Елена Георгиевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
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Анисимова Людмила Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Анисимова Людмила Петровна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
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Малышевская Светлана Викторовна
6.0
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6.0 из 10
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Малышевская Светлана Викторовна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
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Сторожук Наталья Викторовна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Сторожук Наталья Викторовна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
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Шевченко Инна Анатольевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Шевченко Инна Анатольевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
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Назаров Евгений Валерьевич
6.0
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6.0 из 10
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отзывов

Назаров Евгений Валерьевич

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Игорцева Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Игорцева Ольга Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Попова Ольга Сергеевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Попова Ольга Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Репников Евгений Петрович
6.0
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6.0 из 10
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Репников Евгений Петрович

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 7 лет
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 7 лет
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Бурман Татьяна Федоровна
6.0
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6.0 из 10
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Бурман Татьяна Федоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Ежкова Екатерина Александровна
6.0
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6.0 из 10
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Ежкова Екатерина Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Кривко Ирина Геннадьевна
6.0
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6.0 из 10
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Кривко Ирина Геннадьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Кривцова Ирина Вячеславовна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Кривцова Ирина Вячеславовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Ломоносова Наталья Эдуардовна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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отзывов

Ломоносова Наталья Эдуардовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Лоушко Юлия Сергеевна
6.0
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6.0 из 10
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отзывов

Лоушко Юлия Сергеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Сергеева Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Сергеева Татьяна Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Чарыкова Яна Евгеньевна
6.0
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6.0 из 10
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Чарыкова Яна Евгеньевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Шестакова Виолетта Павловна
6.0
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6.0 из 10
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Шестакова Виолетта Павловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Черникова Мария Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Черникова Мария Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан
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Стативкина Ольга Николаевна
6.0
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6.0 из 10
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отзывов

Стативкина Ольга Николаевна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
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Принимает детей
Колпакова Юлия Владиславовна
6.0
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6.0 из 10
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0
отзывов

Колпакова Юлия Владиславовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Калинский Павел Павлович
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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отзывов

Калинский Павел Павлович

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
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Цымбалюк Юлия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Цымбалюк Юлия Николаевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
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Янчук Александр Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Янчук Александр Васильевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Пивень Оксана Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Пивень Оксана Вадимовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
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Монид Артем Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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1
отзыв

Монид Артем Валерьевич

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Глухова Елена Зельмановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухова Елена Зельмановна

Кардиолог
Стаж 45 лет
Кардиолог
Стаж 45 лет
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Принимает детей
Смаль Олеся Мичеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смаль Олеся Мичеславовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Марчук Дарья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Марчук Дарья Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Баяндина Тамара Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баяндина Тамара Ивановна

Эндокринолог
Стаж 41 год
Эндокринолог
Стаж 41 год
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Зыбина Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зыбина Наталья Александровна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Костюченко Татьяна Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костюченко Татьяна Степановна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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Зеленкова Ирина Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зеленкова Ирина Анатольевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Ефремова Ирина Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ефремова Ирина Владимировна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 19 лет
Аллерголог-иммунолог
Стаж 19 лет
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Ткаченко Ирина Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ткаченко Ирина Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Мосейчук Галина Леонидовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мосейчук Галина Леонидовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Клепцова Ирина Петровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клепцова Ирина Петровна

Инфекционист, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Сокурова Елена Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Сокурова Елена Васильевна

Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Малахова Елена Николаевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Малахова Елена Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 24 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 24 года
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