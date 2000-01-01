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Асклепий
В клинике 111 врачей
Адреса
ул. Гамарника, 3Б
2-й этаж, медкомиссии - отдельный вход со двора
ул. Светланская, 113
3-й этаж
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Информация
Все виды медицинской диагностики, клиника, стационар.
Медицинский центр "Асклепий" включает в себя современную диагностическую базу, состоящую из шести лабораторий: клинической, биохимической, генетической, ИФА, ИХЛА и ПЦР. Лечебная база - это клиника и стационар.
В "Асклепии" действуют скидки на лечение, а прием ведут высококвалифицированные врачи.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 40 лет
Стаж 40 лет
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Стаж 17 лет / Врач первой категории
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж 16 лет
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Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Стаж 34 года
Стаж 34 года
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан
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Стаж 7 лет
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Стаж 8 лет
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет
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Стаж 7 лет / Врач второй категории
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Стаж не указан
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Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
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Стаж 49 лет
Стаж 49 лет
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж не указан
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Стаж 7 лет
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Принимает детей
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Стаж 45 лет
Стаж 45 лет
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Принимает детей
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Стаж 41 год
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Принимает детей
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Стаж 24 года
Стаж 24 года
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