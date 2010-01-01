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Нижельский Владимир Игоревич
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Нижельский Владимир Игоревич

Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-невролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57/5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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