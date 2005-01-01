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Приморская краевая клиническая больница №1
Государственная
В клинике 260 врачей
Адреса
- +7 (423) 240 06 24 , колл-центр
- +7 (423) 240 28 37 , колл-центр
- +7 (423) 264 88 34 , регистратура по платным услугам
ул. Алеутская, 57
- +7 (423) 240 05 19, главный врач
- +7 (423) 245 75 41, приемно-диагностическое отделение
- +7 (423) 245 75 53, приемно-диагностическое отделение
- +7 (423) 240 06 39, отделение функциональной диагностики
- +7 (423) 240 06 89, физиотерапевтическое отделение
- +7 (423) 243 41 08, физиотерапевтическое отделение
- +7 (423) 240 09 65, рентгендиагностическое отделение
- +7 (423) 245 76 19, отделение ультразвуковой диагностики
- +7 (423) 240 06 50, отделение кардиологии
- +7 (423) 240 05 14, отделение травматологии и ортопедии
- +7 (423) 240 06 96, отделение травматологии и ортопедии
- +7 (423) 245 64 17, урологическое отделение
- +7 (423) 240 09 67, отделение гипербарической оксигенации
- +7 (423) 240 07 57, отделение эндоскопии
ул. Алеутская, 57/5
- +7 (423) 240 05 16, неврологическое отделение
- +7 (423) 243 40 59, неврологическое отделение
- +7 (423) 240 05 16, центр клещевого энцефалита
Отделение пульмонологии
ул. Алеутская, 57/3
Бактериологическая лаборатория
ул. Алеутская, 57/10
ул. Алеутская, 57А стр. 1
- +7 (423) 245 57 53, отделение нейрохирургии
- +7 (423) 244 96 07, отделение сосудистой хирургии
- +7 (423) 243 75 94, отделение кардиохирургии
- +7 (423) 245 75 96, отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции
- +7 (423) 245 75 72, отделение гастрохирургии
- +7 (423) 245 75 20, отделение эндокринной хирургии
ул. Алеутская, 57/2
- +7 (423) 240 05 95, отделение гастроэнтерологии
- +7 (423) 240 05 69, отделение ревматологии
- +7 (423) 240 05 57, отделение ревматологии
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Информация
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая больница №1".
Медицинские услуги:
- бесплатная медицинская помощь по полису ОМС,
- высокотехнологичная медицинская помощь,
- оказание платных услуг.
Отделения данной больницы Владивостока:
- акушерское,
- гастроэнтерологии,
- гинекологии,
- кабинет эндоваскулярных методов диагностики и лечения,
- кардиологии,
- кардиохирургии,
- клинико-диагностическая лаборатория,
- колопроктологии,
- неврологии,
- нейрохирургии,
- поликлиника,
- приемное отделение,
- пульмонологии,
- реанимация и интенсивная терапия новорождённых,
- ревматологии,
- ретгендиагностическое,
- сосудистой хирургии,
- травматологии и ортопедии,
- УЗ-диагностики,
- урологии,
- функциональной диагностики,
- хирургии аритмий и электрокардиостимуляции,
- хирургическое №1,
- хирургическое №2.
Перинатальный центр при медицинском учреждении.
Женская консультация при "Счастливое материнство".
Ведется электронная запись к врачам.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 32 года / Врач первой категории
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 33 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 30 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 9 лет / Врач первой категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 11 лет
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 15 лет / Врач второй категории
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 34 года
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Стаж 33 года
Стаж 33 года
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Стаж 30 лет / Врач первой категории
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Стаж 44 года / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Стаж 46 лет / Врач высшей категории
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Стаж 9 лет
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Стаж 16 лет
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