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Лачилов Андриан Витальевич
6.3
1
Лачилов Андриан Витальевич
УЗИ-специалист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
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